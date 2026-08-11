Gonzalo Peñalosa triunfa en el XXIX Festival Internacional de Guitarra 'Ciudad de Coria'

El XXIX Festival Internacional de Guitarra “Ciudad de Coria” ya tiene sus ganadores. Gonzalo Peñalosa se ha alzado con el primer Premio del Concurso Senior, además de conquistar el premio del Público, en una edición que vuelve a situar a Coria en el centro de la guitarra clásica internacional.

El jurado, reunido este sábado en la Catedral de Coria, estuvo integrado por Margarita Escarpa, Thomas Offerman, Dimitry Van Hal Deren, David Martínez y Luis Alejandro García, reconocidos profesionales vinculados al mundo de la guitarra.

El máximo galardón del concurso fue concedido a Gonzalo Peñalosa, mientras que el premio del Público, entregado por el guitarrista Dimitry Van Hal Deren, también recayó en el mismo intérprete, confirmando la excelente acogida que tuvo su actuación entre los asistentes.

El segundo premio fue para Lucía Reyes, quien recibió además el Premio Hotel AHC Palacio de Coria por su interpretación de López-Chávarri. El tercer premio correspondió a Julia Kosek, mientras que el Premio Extremadura fue concedido a Ignacio Cuadrado.

Reconocimiento también para las jóvenes promesas. El Festival ha distinguido asimismo a los participantes del Concurso Junior, celebrado en la Escuela Municipal de Música de Coria, donde las nuevas generaciones de guitarristas han demostrado el elevado nivel de la cantera de jóvenes intérpretes.

El primer premio ha correspondido a Ignacio González-Auríles y Martin Braz, mientras que el segundo remio ha sido para Dario García Sánchez. El concurso Junior refuerza así una de las principales señas de identidad del Festival: su compromiso con la formación, promoción y proyección de los jóvenes talentos de la guitarra.

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