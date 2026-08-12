Patrimonio
La Asociación Amigos del Castillo de Coria pide que la torre pueda ser visitada por el público y se dé uso al monumento
El colectivo recuerda que lleva años trabajando para que el lugar sea accesible al público y «no un patrimonio inútil a todos los efectos»
La asociación Amigos del Castillo de Coria, que lleva en activo y trabajando desde hace años, ha solicitado, a través de una nota, que este ‘Jueves Turístico’, con motivo de esta fiestas dedicada al truismo y a la artesanía, pueda visitarse el castillo de Coria, que se encuentra en el interior del recinto amurallado, en pleno casco histórico, junto a la plaza de la Cava.
Desde la asociación se ha explicado que se ha colocado una pancarta en el puente de acceso al Castillejo para reclamar, una vez más, «la intervención de las autoridades para hacer que el castillo sea visitable, para beneficio de Coria, de sus ciudadanos y de los visitantes y turistas.
No es admisible que a estas alturas tengamos tan importante patrimonio inútil a todos los efectos», exponen en el escrito.
Desde la asociación, un colectivo que se fundó e inició su andadura en el año 2027, se expuso que «aspira a que el castillo de Coria sea visitable, de lo que se beneficiarían caurienses y visitantes, pues además de un atractivo turístico, sería un disfrute para todos, aunque solo fuera por la esforzada subida a la terraza, por medio de una intrincada escalera embutida en el muro, y descubrir desde lo alto todo el territorio hasta varios kilómetros a la redonda», dijeron.
Recuerdan que llevan siete años realizando todo tipo de gestiones, ante propietarios y autoridades, «sin haber conseguido avanzar significativamente en este tiempo». Aunque en el último año, dijeron, se han conseguido celebrar reuniones que implican a la Diputación Provincial y al ayuntamiento en ese objetivo; pero «para que se aceleren los pasos, mostramos esta reivindicación», añadieron.
Este ‘Jueves Turístico’, una fiesta que cada año celebra Coria, la asociación mostrarán una pancarta en el puente de acceso al Castillejo para reclamar la intervención de las autoridades y conseguir que el castillo sea visitable, para beneficio de Coria, de sus ciudadanos y de los visitantes y turistas.
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