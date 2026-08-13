Coria clausurará los cursos de aquaerobic con un festival de aquazumba

La Piscina Municipal de Coria acogerá el jueves 20 de agosto, a partir de las 12.00 horas, el Festival de Aquazumba, una jornada organizada por la concejalía de Deportes del ayuntamiento que servirá para poner el punto final a los Cursos de Aquaerobic del Verano 2026.

La cita reunirá a las alumnas de los ocho grupos que, durante los meses de verano, han participado en esta actividad deportiva en las piscinas municipales de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo.

El encuentro se plantea como una jornada de convivencia en la que el ejercicio físico, la música y la diversión serán los protagonistas para despedir una nueva edición de estos cursos, que un año más han contado con una elevada participación.

El festival estará dirigido por las monitoras Silvia Sánchez y Vanessa Ruíz, encargadas de impartir las clases de aquazumba durante la temporada estival. Ambas conducirán una sesión especial en la que todas las participantes podrán compartir una experiencia conjunta, combinando coreografías, ejercicios en el agua y ritmos musicales en un ambiente festivo.

Los Cursos de Aquaerobic, organizados por la concejalía de Deportes, tienen entre sus principales objetivos fomentar la práctica de actividad física y los hábitos de vida saludables a través del ejercicio en el medio acuático.

Este tipo de actividad permite trabajar aspectos como la resistencia cardiovascular y la musculatura mediante ejercicios de menor impacto sobre las articulaciones y con una mayor libertad de movimiento.

Asimismo, las sesiones han destacado por su marcado carácter participativo y social, favoreciendo la convivencia entre las participantes y contribuyendo a crear un espacio de ocio activo y saludable durante los meses de verano.

La elevada participación registrada en esta edición vuelve a poner de manifiesto la buena acogida de los cursos, que se consolidan como una de las propuestas deportivas con mayor aceptación dentro de la programación municipal de verano.

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Con la celebración de este Festival de Aquazumba, el Ayuntamiento de Coria pondrá el broche final a una nueva temporada de aquaerobic, cerrando una programación que combina actividad física, bienestar, convivencia y diversión y que apuesta por acercar el deporte a la ciudadanía durante el periodo estival.