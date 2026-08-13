El 'Punto Limpio' ya está en marcha en Coria para facilitar el reciclaje y la correcta gestión de residuos

El primer Punto Limpio de la ciudad de Coria ya está en marcha y será gestionado por el Consorcio Medioambiente y Aguas (MásMedio) que depende de la Diputación Provincial de Cáceres. Esta nueva infraestructura está destinada a facilitar a los vecinos la correcta separación y gestión de aquellos residuos domésticos que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores habituales.

La instalación estará abierta lunes, miércoles, viernes y sábado en horario de 08.30 a 13.30 horas, además de contar con determinados días de apertura durante la tarde de los martes y los jueves, de 15.30 a 20.30 horas, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio al mayor número posible de ciudadanos.

El uso de estas instalaciones permitirá depositar de forma gratuita diferentes fracciones de residuos, siempre dentro de los límites diarios establecidos. De este modo, se contribuye a mejorar la recogida selectiva y a avanzar en materia de sostenibilidad y economía circular.

Para garantizar el correcto funcionamiento del servicio, se pondrá a disposición de los usuarios un manual de uso y material informativo, donde se detallan las condiciones de utilización, los residuos admitidos, las cantidades máximas permitidas y la información que deberá facilitarse al personal del Punto Limpio.

¿Qué se puede depositar?

Entre los residuos admitidos se encuentran: Aceite doméstico y aceite de automoción, Aerosoles, Baterías de automoción , Electrodomésticos con frío, como frigoríficos, Electrodomésticos sin frío, como televisores, lavadoras y otros aparatos. También aparatos electrónicos e informáticos, como CPU y monitores, envases de plástico, metálicos y bricks.

Envases metálicos y plásticos contaminados, dentro de las cantidades establecidas, Envases de vidrio, Fluorescentes, Maderas, Metales, incluyendo aluminio, chatarra y somieres, Papel y cartón, Pilas y baterías, incluidas pilas salinas y alcalinas, Pinturas, disolventes y barnices, poda y otros restos vegetales, Radiografías.

Residuos de construcción y demolición procedentes de pequeñas obras, conforme a las condiciones establecidas, termómetros de mercurio, Textiles, ropa y calzado; Tóner y Residuos voluminosos, como muebles, colchones y otros enseres.

Por una ciudad más limpia y sostenible

La puesta en marcha de este Punto Limpio supone un nuevo avance en la mejora de los servicios públicos de Coria y responde al compromiso municipal de facilitar a los ciudadanos herramientas para cuidar el entorno y gestionar correctamente sus residuos.

El nuevo servicio permitirá, además, evitar que determinados residuos terminen en los contenedores convencionales o sean abandonados en espacios públicos, reduciendo el riesgo de contaminación del suelo y del agua y favoreciendo que materiales susceptibles de aprovechamiento puedan ser reciclados o reutilizados.

La alcaldesa, Almudena Domingo, ha destacado que “la apertura de este Punto Limpio es una buena noticia para todos los vecinos de Coria porque ponemos a su disposición, por primera vez en nuestra ciudad, un espacio específico donde poder depositar correctamente una gran variedad de residuos”.

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Desde el ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para hacer un uso responsable de esta nueva instalación, respetar las normas de funcionamiento y utilizar cada uno de los espacios habilitados para el residuo correspondiente. Se encuentra ubicado en el Polígono Los Rosales.