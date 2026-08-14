Iluminación y accesibilidad
El Ayuntamiento de Moraleja modernizará y mejorará el Mercado de Abastos
Por un valor estimado de 333.058,19 euros más IVA y el plazo de presentación de ofertas acaba el 1 de septiembre
El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado la licitación para la contratación de la ejecución de la obra incluida en el proyecto de obra e instalaciones para la mejora y modernización del Mercado de Abastos. Esto mediante el procedimiento abierto simplificado de tramitación ordinaria y presentación electrónica a través de la plataforma de contratación del estado.
Esto por un valor estimado de 333.058,19 euros más IVA. El plazo de presentación de ofertas es hasta el 1 de septiembre.
Las necesidades y objetivos que se pretenden satisfacer son las siguientes: mejorar la eficiencia energética del edificio, mejorar el confort térmico y la calidad del aire interior, la accesibilidad y la funcionalidad del edificio; y la iluminación y reducción del consumo eléctrico. También las condiciones higiénico-sanitarias y el equipamiento comercial. Además del aislamiento térmico y el comportamiento de la envolvente; y las mejoras digitales por la creación de una página web
En definitiva, con la ejecución de las actuaciones previstas, se pretende conseguir un edificio energéticamente eficiente y funcional, adaptado a las exigencias actuales.
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