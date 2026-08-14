Programación de agosto
Espectáculo de magia de Víctor Cerro, hoy viernes, a partir de las 22.00 en la Catedral de Coria
El mago es reconocido por llevar al límite diferentes disciplinas vinculadas al ilusionismo, el escapismo y el riesgo
Coria se prepara para vivir una noche diferente con la celebración del espectáculo ‘La Magia Extrema de Víctor Cerro’, una propuesta que combina magia, riesgo, suspense y grandes dosis de espectacularidad en un entorno único como es la Catedral.
El evento tendrá lugar hoy, a partir de las 22.00 horas, y está organizado con la colaboración del ayuntamiento y la Red de Teatro de Extremadura.
El espectáculo estará protagonizado por Víctor Cerro, reconocido por sus propuestas de magia extrema y por llevar al límite diferentes disciplinas vinculadas al ilusionismo, el escapismo y el riesgo. Una puesta en escena especialmente diseñada para sorprender al público y generar una experiencia cargada de tensión y emoción.
La elección de la Catedral de Coria como escenario añade un atractivo especial a la cita, permitiendo al público disfrutar de una propuesta cultural singular en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
Con este espectáculo, Coria continúa apostando por una programación cultural variada y de calidad, dentro del Agosto Turístico, acercando al público espectáculos innovadores que dinamizan la oferta cultural.
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