Espectáculo de magia de Víctor Cerro, hoy viernes, a partir de las 22.00 en la Catedral de Coria

Coria se prepara para vivir una noche diferente con la celebración del espectáculo ‘La Magia Extrema de Víctor Cerro’, una propuesta que combina magia, riesgo, suspense y grandes dosis de espectacularidad en un entorno único como es la Catedral.

El evento tendrá lugar hoy, a partir de las 22.00 horas, y está organizado con la colaboración del ayuntamiento y la Red de Teatro de Extremadura.

El espectáculo estará protagonizado por Víctor Cerro, reconocido por sus propuestas de magia extrema y por llevar al límite diferentes disciplinas vinculadas al ilusionismo, el escapismo y el riesgo. Una puesta en escena especialmente diseñada para sorprender al público y generar una experiencia cargada de tensión y emoción.

La elección de la Catedral de Coria como escenario añade un atractivo especial a la cita, permitiendo al público disfrutar de una propuesta cultural singular en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

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Con este espectáculo, Coria continúa apostando por una programación cultural variada y de calidad, dentro del Agosto Turístico, acercando al público espectáculos innovadores que dinamizan la oferta cultural.