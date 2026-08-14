Montehermoso acogerá su popular Mercado Rural Artesano este domingo

Montehermoso se prepara para vivir el domingo 16 de agosto una jornada dedicada a la artesanía, las tradiciones y la identidad local con la celebración del Mercado Rural Artesano. Esta es una cita que este año contará con diferentes acciones de dinamización impulsadas por el Ayuntamiento de Montehermoso con el fin de generar actividad, atraer visitantes y poner en valor el trabajo de los artesanos y el comercio del municipio.

Bajo el lema «Compra Artesanía, Gana Tradición», el ayuntamiento ha diseñado una campaña que pretende convertir la compra de productos artesanos en una experiencia para los consumidores. Las personas que realicen compras por un importe igual o superior a 20 euros en los puestos podrán optar a premios.

Además, tendrá lugar el acto de entrega de premios del concurso, en el que se reconocerán tres establecimientos con premios de 300, 200 y 100 euros, así como tres Menciones Especiales: Mejor Integración de la Artesanía Local, Identidad Montehermoseña y Compromiso con el Comercio Local.

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Entre otros stands, estará el de la Protectora de Animales y Plantas de Montehermoso, todo ello en el Parque Príncipe Felipe a partir de las 10.00 horas.