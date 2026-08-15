Empleo
El Ayuntamiento de Coria convoca 4 plazas para reforzar servicios municipales
Dos corresponden a oficial de jardinería y otras dos a gestor administrativo. Las solicitudes podrán presentarse en la sede electrónica del consistorio
El Ayuntamiento de Coria ha aprobado la convocatoria de cuatro plazas mediante oposición libre: dos de Oficial de Jardinería y dos de Gestor Administrativo, estas últimas pertenecientes al Grupo C1 y con carácter de funcionarios de carrera. De esta manera, continúa avanzando en la incorporación y estabilización de personal municipal con la convocatoria de cuatro nuevas plazas destinadas a reforzar la prestación de los servicios públicos.
En el caso de las plazas de Gestor Administrativo, se trata de dos puestos en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa y Grupo C1, e incluidas en las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los ejercicios 2024 y 2026.
Por su parte, la convocatoria de dos plazas de Oficial de Jardinería tiene como objetivo seleccionar personal para el desempeño de las funciones correspondientes a estos puestos, de acuerdo con las bases y el programa establecidos en la convocatoria. Presentación de solicitudes
Las personas interesadas en participar en ambos procesos selectivos dispondrán de un plazo de 20 días hábiles. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del ayuntamiento.
Entre los requisitos generales se encuentran tener cumplidos los 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa, disponer de la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto, no haber sido separado del servicio de una Administración Pública y acreditar la titulación y los requisitos específicos establecidos en las respectivas convocatorias.
Las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. En el caso de las plazas de Gestor Administrativo, las personas que hayan superado al menos el primer ejercicio y no hayan obtenido plaza podrán formar parte de una bolsa de empleo destinada a atender las necesidades temporales.
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