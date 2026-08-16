Cita de cada verano
El campamento de Cáritas Arciprestal de Coria promueve valores como el cuidado de la naturaleza
Se ha desarrollado en Cadalso, en plena Sierra de Gata, y ha congregado a unos 40 niños y niñas
Un año más el Arciprestazgo de Cáritas de Coria ha llevado a cabo su campamento de verano que ha tenido como escenario el municipio de Cadalso, en la comarca de la Sierra de Gata, justo en el aula de la Naturaleza. Allí se han congregado unos 40 niños, niñas y jóvenes, bajo la temática de exploradores de la naturaleza.
Todos los participantes han tenido la oportunidad de aprender y, al mismo tiempo, divertirse durante varios días de julio y agosto. Han aprendido diferentes valores que se han trabajado cada día, según explicó Juan Carlos Méndez, voluntario y coordinador de Cáritas Arciprestal.
Durante la estancia en Cadalso, han recibido varias visitas, y una de ellas ha sido la coordinadora del citado arciprestazgo, en el que han participado las localidades de La Moheda de Gata, Coria y Torrejoncillo, trasladándose hasta allí. La programación incluyó la canción ‘Alza la mirada’, que se ha confeccionado con motivo de la visita del Papa.
Después se dio paso a la ‘Maleta solidaria’, para dar paso a la presentación de la labor que realiza el arciprestazgo, junto con las diferentes Cáritas que lo conforman, a través de fotografías, chalecos identificativos y chapas con mensajes con corazón.
Paralelamente se llevó a cabo un taller de piedad de gratitud, que consistía en pintar piedras con mensajes de amor y dejarlas en el camino de las rutas que se han realizado. También hubo la lectura del manifiesto en el círculo del silencio dedicada a los derechos y deberes de la infancia.
Al final el grupo arciprestal hizo comunidad con degustación de dulces típicos de la zona para seguir disfrutando de la jornada festiva.
Respeto y trabajo en grupo
La Coordinadora Arciprestal de Cáritas de Coria, no deja de trabajar dentro y fuera de su territorio, y prueba de ello, es la acción que ha lanzado con motivo del voluntariado, como es la ‘Maleta Solidaria’
Esta actividad ya ha pasado por la pedanía del Rincón del Obispo, en breve visitara Cañaveral, Pedroso de Acim, Torrejoncillo, Moheda de Gata, entre otros lugares.
Juan Carlos Méndez, voluntarios de Cáritas Interparroquial, explicó que en esta actividad se han fomentado diversos valores como el respeto, compartir y cuidar la naturaleza, el trabajo en comunidad y la igualdad. Finalmente, Méndez animó principalmente a jóvenes y adultos a formar parte del grupo de voluntariado.
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