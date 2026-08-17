Acebo mejorará infraestructuras afectadas por las borrascas con 1,2 millones de euros del Gobierno de España

El Ayuntamiento de Acebo, municipio de la comarca de la Sierra de Gata, ha recibido una subvención de 1.242.518,07 millones de euros del Gobierno de España, destinada a actuaciones de reparación, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones municipales.

Se trata, según explicó el alcalde, Julián Puerto, de una financiación del 100% de los costes elegibles para reparar, restituir, mejorar y prevenir daños en infraestructuras de titularidad municipal y provincial. Daños producidos por las borrascas de hace meses.

De este modo, el ayuntamiento tendrá la posibilidad de realizar obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios. El propósito es devolverlos a su estado original; adaptación al cambio climático; nuevas infraestructuras preventivas: diques, drenajes, áreas inundables y adquisición de suelo/vivienda: despejar zonas de riesgo. También se cubre el gasto de elaboración de proyectos de obras, dirección de obra y gastos de coordinación en materia de seguridad y salud.

Una calle de Acebo. / Cedida

El alcalde detalló que la cuantía se destinará a actuaciones de mejora de calles, caminos y reparación de un inmueble en el Carreobispo, cuya reparación, restitución, reconstrucción y mejora culminará en un Molino de Aceite adaptado para Centro de Cultural.

Las calles elegidas han sido La Osa, Los Canchales, calle de San Juan, Eudimio Martín, Teniente González Arroyo; tramo Ramón y Cajal y Obispo Martín Rodríguez. Los caminos Cementerio a Pista de Jálama; Trevejo; Lagar y Tendera.

«Esta inversión de 1,2 millones de euros supone una importante oportunidad para nuestro pueblo, permitiendo seguir avanzando en la mejora de nuestros servicios, espacios e infraestructuras y afrontar actuaciones necesarias para Acebo», manifestó.

Así mismo, dijo que cada subvención conseguida se traduce en mejoras y futuro para el municipio. «Seguimos trabajando con constancia, responsabilidad y compromiso para conseguir un Acebo mejor», apuntó.

Esta buena noticia de la inversión coincide con un pueblo que está celebrando sus fiestas que comenzaron el 3 de agosto y finalizarán el día 22. Con una programación llena de música, tradición, deporte, cultura, peñas y momentos para compartir. En honor de Nuestra Señora de la Asunción, se ha preparado un programa pensado para todas las edades, con competiciones deportivas, actuaciones musicales, charangas, verbenas, actividades infantiles, la tradicional Romería de San Juan, el Carnaval de Verano y el Día de las Peñas.

Proyectos en marcha

Por otro lado, todo este esfuerzo, además, según añadió el alcalde, se une con otros proyectos que el ayuntamiento tiene en fase de desarrollo como es la remodelación del Consultorio Médico, en obras; edificio del Centro Geriátrico; pavimentación de las calles Paila y Ramón y Cajal, tramo no incluido en el anterior Plan del Gobierno; la restauración de la plaza del Álamo; las mejoras en la Fuente del Álamo que albergará el Monumento Homenaje a las Encajeras.

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También el encendido de la corriente eléctrica gratuita, por placas fotovoltaicas, a 53 domicilios y el arreglo de la carretera del Puerto de Acebo, ente otros.