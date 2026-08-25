Infraestructuras
La obra del nuevo centro cultural de Coria se licita con casi 2 millones de euros
Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 10 de septiembre y el plazo de ejecución es de 12 meses
Los trámites para la construcción del nuevo centro cultural de Coria continúan. Precisamente, en estos días, el Ayuntamiento de Coria ha sacado a licitación las obras para la reforma de la actual casa de la cultura para convertirla en un Centro Cultural más amplio y moderno. Todo ello con un presupuesto de 1.995.315,76 euros y un plazo de ejecución previsto de 12 meses.
El proyecto contempla la renovación y mejora de este importante espacio cultural de la ciudad, con el objetivo de modernizar sus instalaciones y adecuarlas a las necesidades actuales. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de septiembre de 2026 a las 23.59 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las ofertas está prevista para el 11 de septiembre a las 9.00 horas.
La información relativa al expediente, incluidos los pliegos y documentación técnica, puede consultarse en el Perfil del Contratante del ayuntamiento y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El nuevo edificio trata de dar respuesta a la demanda actual en cultura y asociacionismo.
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