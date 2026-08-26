Calzadilla pide que no se dejen enseres fuera del punto limpio

El Ayuntamiento de Calzadilla ha realizado trabajos de limpieza, ordenación y acondicionamiento del Punto Limpio Municipal, trasladando al interior del recinto los residuos y enseres depositados incontroladamente en sus inmediaciones.

Desde el consistorio ruegan la colaboración de toda la población para conservar las instalaciones en las condiciones actuales y evitar el abandono de residuos en el exterior.

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Para hacer uso del Punto Limpio es necesario avisar previamente al ayuntamiento, que facilitará el acceso y las indicaciones oportunas en función del tipo de residuo. Finalmente, recuerdan que el mantenimiento adecuado de estas instalaciones "es responsabilidad de todos".