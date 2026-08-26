Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Infraestructuras

Calzadilla pide que no se dejen enseres fuera del punto limpio

El ayuntamiento solicita un uso correcto tras tener que realizar una limpieza de residuos que han sido depositados fuera del recinto

Escombros en el Punto Limpio de Calzadilla.

Escombros en el Punto Limpio de Calzadilla. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nieves Agut

Nieves Agut

Calzadilla

El Ayuntamiento de Calzadilla ha realizado trabajos de limpieza, ordenación y acondicionamiento del Punto Limpio Municipal, trasladando al interior del recinto los residuos y enseres depositados incontroladamente en sus inmediaciones.

Desde el consistorio ruegan la colaboración de toda la población para conservar las instalaciones en las condiciones actuales y evitar el abandono de residuos en el exterior.

Noticias relacionadas

Para hacer uso del Punto Limpio es necesario avisar previamente al ayuntamiento, que facilitará el acceso y las indicaciones oportunas en función del tipo de residuo. Finalmente, recuerdan que el mantenimiento adecuado de estas instalaciones "es responsabilidad de todos".

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents