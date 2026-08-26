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Fiestas

Coria abre el plazo para optar a representar a la Peña de la Junta de Defensa de San Juan 2027/30

Las candidaturas pueden presentarse desde el 4 hasta el 11 de septiembre y las elecciones serán el día 26

Un acto taurino en las fiestas del pasado mes de junio en Coria.

Un acto taurino en las fiestas del pasado mes de junio en Coria. / N. A.

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Festejos, junto con la Peña Junta de Defensa del Toro de San Juan, han convocado el proceso electoral para elegir la nueva candidatura que representará a la peña. Esto será por un periodo de cuatro años en estas fiestas de los caurienses. Esta previsto que las elecciones se celebren el sábado 26 de septiembre, en la plaza de la Paz.

El calendario establecido para este proceso electoral es el siguiente: del 4 al 11 de septiembre, ambos inclusive, será el periodo en el que se podrán presentar con el correspondiente registro de candidaturas.

Por otro lado, del 14 al 25 de septiembre se desarrollará el periodo de campaña electoral, con una duración de 15 días, tal y como establecen los estatutos.

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Y, el sábado 26 de septiembre tendrá lugar la celebración de las elecciones en la plaza de la Paz. Desde la concejalía de Festejos y la Peña Junta de Defensa del Toro de San Juan se anima a participar activamente en este proceso, que permitirá elegir a la candidatura encargada de representar a la peña durante los próximos cuatro años y continuar trabajando por estas fiestas arraigadas.

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