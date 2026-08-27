Coria licita el uso de pastos de la dehesa Mínguez y el plazo para presentar ofertas acaba el 9 de septiembre

El Ayuntamiento de Coria ha publicado la licitación para el aprovechamiento de pastos del Monte de Utilidad Pública número 105 ‘Mínguez’, situado en el término municipal. La licitación contempla dos lotes, uno destinado al aprovechamiento de pastos para vacas y otro para ovejas, y tendrá una duración de cuatro años, desde el inicio del contrato hasta el 30 de septiembre de 2030.

Las personas o entidades interesadas podrán presentar oferta a uno o a los dos lotes mediante procedimiento abierto y de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 9 de septiembre a las 23.59 horas.

La apertura de las ofertas está prevista para el 10 de septiembre, a las 9.00 horas, en el Ayuntamiento de Coria. Toda la información, documentación y condiciones de la licitación pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, dentro del expediente 1517/2026.

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Con esta licitación, el consistorio pone a disposición de las personas y entidades interesadas el aprovechamiento de los pastos de este monte público, de acuerdo con las condiciones establecidas en los correspondientes pliegos.