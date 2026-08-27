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Infraestructuras

La Diputación Provincial de Cáceres destina 450.000 euros a un paseo peatonal entorno al complejo deportivo de Coria

El principal objetivo es dotar de seguridad y accesibilidad a los usuarios de las instalaciones, a unos 500 metros del casco urbano

Actual zona de acceso a las instalaciones deportivas municipales en Coria.

Actual zona de acceso a las instalaciones deportivas municipales en Coria. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La Diputación Provincial de Cáceres somete a información pública el proyecto para ‘humanizar’ el acceso a las instalaciones deportivas de Coria. Con un presupuesto de 450.000 euros, la Diputación de Cáceres ha anunciado el proyecto denominado ‘CC-157, Humanización del acceso a las instalaciones deportivas de Coria’.

Esta actuación permitirá crear un paseo peatonal entre la ciudad y el complejo deportivo para mejorar la seguridad de aficionados y usuarios.

Esta actuación de la institución provincial está elaborada a través del Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial e incluida en el Programa de inversiones (obras) en carreteras de la Red Viaria Provincial para las anualidades 2026-2027. Cuenta con un presupuesto de 450.000 euros financiados íntegramente con fondos propios de la Diputación Provincial de Cáceres.

El proyecto tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad en el acceso a las instalaciones deportivas de Coria, situadas al sur de la ciudad, aproximadamente a 500 metros del casco urbano.

Entrada principal al campo de fútbol municipal, junto a la carretera.

Entrada principal al campo de fútbol municipal, junto a la carretera. / Cedida

En la actualidad, la CC-157 constituye el único acceso a estas instalaciones y no dispone de un paseo o itinerario peatonal anexo. Esta circunstancia genera una situación de especial riesgo durante la celebración de eventos deportivos, cuando se produce un importante desplazamiento de aficionados a pie desde el núcleo urbano hasta las instalaciones.

La concentración de peatones y vehículos en la misma vía puede comprometer la seguridad tanto de las personas que acuden caminando como de los propios usuarios de la carretera.

Por ello, la actuación proyectada pretende dar respuesta a esta problemática mediante la creación de un paseo peatonal que conectará la ciudad de Coria con las instalaciones deportivas, favoreciendo una movilidad más segura y ordenada.

De esta manera, la intervención permitirá mejorar la conexión entre el casco urbano y uno de los principales espacios deportivos de la localidad, facilitando los desplazamientos a pie y reduciendo las situaciones de riesgo que actualmente se producen, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de cinco meses.

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Con esta actuación, la diputación de Cáceres continúa avanzando en su compromiso con la mejora y modernización de la Red Viaria Provincial. Esto no solo mediante la conservación y mejora de las carreteras, sino también incorporando soluciones que favorezcan una movilidad más segura, accesible y sostenible, especialmente en aquellos puntos donde las vías provinciales conectan directamente los municipios con servicios y equipamientos de especial importancia para la ciudadanía.

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