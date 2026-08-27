El novillero de Coria Jorge Hurtado inicia un nuevo recorrido en certámenes importantes el 5 de septiembre

El novillero extremeño Jorge Hurtado encara una de las temporadas más importantes de su trayectoria con un calendario que le llevará a algunas de las principales plazas del circuito de novilladas. Cinco grandes certámenes concentrarán buena parte de la atención en un mes de septiembre especialmente exigente para el joven torero.

Formado en la Escuela Taurina de Badajoz, Hurtado continúa dando pasos en su carrera y afronta 2026 con la oportunidad de medirse a importantes novilladas y demostrar su evolución en escenarios de máxima responsabilidad. Su particular recorrido por los grandes certámenes comenzará el próximo 5 de septiembre en Villaseca de la Sagra. Allí buscará el prestigioso Alfarero de Oro después de haber conquistado en 2024 el Alfarero de Plata. En esta ocasión se enfrentará a novillos de Conde de Mayalde.

Apenas tres días después llegará la cita de Calasparra. El 8 de septiembre está anunciado en la Espiga de Oro, en una novillada de desafío ganadero que enfrentará a ejemplares de Miura y Fuente Ymbro, uno de los compromisos más destacados de su calendario.

La siguiente parada será Arganda del Rey. El 14 de septiembre, Hurtado participará en la Vid de Oro ante novillos de Concha y Sierra, otra de las ganaderías de mayor personalidad del campo bravo.

El calendario continuará en Algemesí, una localidad con una marcada tradición taurina y una feria de enorme personalidad. Allí buscará la Naranja de Oro frente a novillos de Baltasar Ibán. El último gran compromiso de este recorrido llegará el 2 de octubre en Arnedo. El Zapato de Oro pondrá el punto final a este particular periplo por algunos de los certámenes más relevantes de la novillería, con una novillada de El Montecillo. La presencia de Hurtado en estas cinco ferias supone además un hecho poco habitual. Desde 2018 ningún otro novillero había conseguido estar anunciado en los cinco grandes certámenes de referencia,

circunstancia que sitúa al extremeño ante una temporada especialmente significativa.

Pero su calendario va mucho más allá de estas cinco citas. Entre sus próximos compromisos figura

también su presentación como novillero con picadores en Colmenar Viejo, Collado Mediano, Sebastián de los Reyes, Peralta, Azuqueca de Henares, Riaza y otros municipios.

También tendrá especial importancia su regreso a Cadalso de los Vidrios, certamen del que fue triunfador en 2025 después de cortar cuatro orejas y un rabo ante astados de Cebada Gago.

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Con este calendario, Jorge Hurtado afronta una temporada en la que la regularidad y la capacidad para responder en plazas de distinta condición serán claves. El reto ya está planteado: aprovechar cada una de estas oportunidades para seguir creciendo y consolidarse como uno de los nombres a tener en cuenta dentro de la nueva generación de novilleros.