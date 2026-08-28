Patrimonio histórico
Ejecutarán trabajos de restauración de dos tramos de la antigua muralla de Coria
El proceso de licitación de las obras se ha iniciado por parte de la Junta, en los tramos de la calle Cruz de Piedra y también en la zona del Carmen
El Ayuntamiento de Coria ha anunciado la licitación, por parte de la Junta de Extremadura, de las obras de restauración de dos tramos de la muralla del casco histórico de Coria: el correspondiente a la calle Cruz de Piedra y el situado en la zona del Carmen.
Las actuaciones tienen como objetivo mejorar el estado de conservación de este importante elemento del patrimonio histórico de la ciudad. Para ello se eliminarán los elementos degradantes, consolidando la fábrica de la muralla y mejorando su entorno para favorecer su puesta en valor y disfrute por parte de los vecinos y visitantes.
Los trabajos contemplan, entre otras actuaciones, labores de limpieza y consolidación, recuperación de elementos, tratamientos con morteros de cal, mejora de los espacios próximos y actuaciones de pavimentación, drenaje y acondicionamiento del entorno.
La licitación conlleva un plazo de ejecución de tres meses y la presentación de ofertas permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026, a las 23.59 horas.
Las empresas interesadas pueden consultar los pliegos y toda la documentación de la licitación en la Plataforma de Contratación del sector Público. La presentación de ofertas se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Para cualquier información adicional, las empresas pueden dirigirse a la consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura. Desde el Ayuntamiento de Coria se valora positivamente esta actuación, que, según recalcó en una nota, «contribuirá a la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad, así como a la mejora de sus espacios urbanos y culturales».
La Muralla Coria es un importante patrimonio histórico-artístico, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional. En los últimos meses se han rehabilitado otros tramos.
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