Moraleja impulsa tres proyectos, uno sobre energía limpia y otros dos de modernización de infraestructuras

El Ayuntamiento de Moraleja mantiene abiertos los plazos de presentación para diversos proyectos de contratación pública. Por un lado, la correspondiente al proyecto de Instalación Fotovoltaica para Autoconsumo.

El objetivo es la generación de energía limpia y reducción de costes energéticos municipales. Esto con un presupuesto de 62.314 euros más IVA.

Por otro lado, la obra de Modernización del Mercado de Abastos para dinamizar el comercio local. Con 333.058 euros más IVA y el plazo límite es el 1 de septiembre. Finalmente, el proyecto de Cocina Industrial en la Nave del Trigo (Centro de Emergencias).

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Esto es para el suministro de equipamiento, conlleva un presupuesto de 112.890 euros más IVA y el plazo límite para la presentación de propuestas es el 3 de septiembre.