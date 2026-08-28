Infraestructuras
Villasbuenas de Gata amplía el cementerio municipal con la construcción de 36 nuevos nichos
El ayuntamiento anuncia la finalización de la segunda fase y en 2027 comenzará la tercera
El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata ha finalizado la II Fase de las obras del cementerio municipal. Éstas han consistido en la mejora del camposanto con la construcción de 36 nuevos nichos, dando solución a un problema que se venía detectando al no disponer ya de nichos libres.
Esta nueva construcción cuenta con la autorización sanitaria por parte de la Dirección General de Salud Pública. Además, se tiene previsto de cara a 2027 la construcción de más módulos. Igualmente, se han llevado a cabo diferentes trabajos de mejora y acondicionamiento: pintura de los módulos, perímetro interior, puertas y zócalos, limpieza del suelo y creación de jardines de fácil mantenimiento, utilizando gravilla para evitar la aparición de hierba y aportar también un aspecto más cuidado y decorativo.
Desde el ayuntamiento se ha expresado el compromiso de seguir trabajando para mejorar los espacios públicos. Finalmente, anunció que ya está prevista una III Fase que dará comienzo en otoño. Los trabajos se van a centrar principalmente en lo que se conoce como el 'cementerio viejo'.
- La organización del Festival de Guitarra de Coria critica la actitud de Miguel Ríos durante el concierto del sábado
- El cantante granadino Miguel Ríos muestra su lado más reivindicativo en un concierto en Coria
- La agrupación socialista de Coria denuncia la aparición de símbolos franquistas en la sede
- Montehermoso acogerá su popular Mercado Rural Artesano este domingo
- El novillero de Coria, Jorge Hurtado, irrumpe con fuerza en el Circuito de Novilladas de prestigio de 2026
- Coria se prepara para el 'Jueves Turístico' y espera congregar a unas 10.000 personas el 13 de agosto
- El campamento de Cáritas Arciprestal de Coria promueve valores como el cuidado de la naturaleza
- La Asociación Amigos del Castillo de Coria pide que la torre pueda ser visitada por el público y se dé uso al monumento