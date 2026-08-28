Villasbuenas de Gata amplía el cementerio municipal con la construcción de 36 nuevos nichos

El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata ha finalizado la II Fase de las obras del cementerio municipal. Éstas han consistido en la mejora del camposanto con la construcción de 36 nuevos nichos, dando solución a un problema que se venía detectando al no disponer ya de nichos libres.

Esta nueva construcción cuenta con la autorización sanitaria por parte de la Dirección General de Salud Pública. Además, se tiene previsto de cara a 2027 la construcción de más módulos. Igualmente, se han llevado a cabo diferentes trabajos de mejora y acondicionamiento: pintura de los módulos, perímetro interior, puertas y zócalos, limpieza del suelo y creación de jardines de fácil mantenimiento, utilizando gravilla para evitar la aparición de hierba y aportar también un aspecto más cuidado y decorativo.

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Desde el ayuntamiento se ha expresado el compromiso de seguir trabajando para mejorar los espacios públicos. Finalmente, anunció que ya está prevista una III Fase que dará comienzo en otoño. Los trabajos se van a centrar principalmente en lo que se conoce como el 'cementerio viejo'.