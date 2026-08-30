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Cultura

Bicifolk recorrerá 'pedaleando' siete municipios de la Sierra de Gata y Las Hurdes para llevar la música tradicional

Habrá conciertos y mercados de artesanía desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre con el lema 'La magia está en los pueblos'

Vídeo | Bicifolk recorrerá 'pedaleando' siete municipios de la Sierra de Gata y Las Hurdes para llevar la música tradicional

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N. A.

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Nieves Agut

Nieves Agut

Gata

«La magia está en los pueblos» es el lema con el que BiciFolk llega para poner a bailar a la provincia de Cáceres, más concretamente, las comarcas de la Sierra de Gata y Las Hurdes. Entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, la música tradicional recorrerá las Aldeas Históricas de la Raya Cacereña en una ruta singular que unirá canciones, bicicletas, patrimonio y vida rural.

El programa comenzará el domingo 30 de agosto en Pinofranqueado donde habrá un mercado de artesanía, la proyección de un documental de bicifolk en el salón del ayuntamiento y, finalmente, concierto, todo ello de 18.00 a 20.00 horas. El lunes el escenario será Robledillo de Gata con un concierto a las 20.00. El martes le tocará a Peñaparda con música también y el miércoles el folk se trasladará a Trevejo.

Los vecinos de Gata también podrán disfrutar de la actuación de Bicifolk el jueves 3 de septiembre.

Los integrantes seguirán pedaleando el viernes día 4 hasta Santibañez el Alto. En su plaza Del Nogal habrá un mercado de artesanía y después la actuación. Las bicicletas continuarán pedaleando hasta Ovejuela el sábado 5 de septiembre. Allí en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles es donde se celebrará el concierto a las 20.00 horas, dando por finalizada esta edición.

Actuación de folklore, junto al castillo en Trevejo, en una imagen de archivo.

Actuación de folklore, junto al castillo en Trevejo, en una imagen de archivo. / Cedida

BiciFolk es un proyecto que combina bicicleta y música tradicional en la Península Ibérica. Este proyecto, liderado por Javi Collado, tiene como objetivo recorrer zonas rurales y ofrecer actuaciones gratuitas en pueblos, promoviendo la cultura y la música tradicional.

Las ediciones se celebran en diferentes localidades, como las Aldeas Históricas de la Raya Cacereña, y buscan acercar la música a las comunidades rurales, reivindicando su valor cultural y patrimonial.

Precisamente, hace unos días la comarca ha celebrado el Día Internacional del Folclore, una fecha para poner en valor todo aquello que forma parte de la esencia de cada pueblo y comarca.

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La palabra folclore deriva de las palabras 'folk' (pueblo, gente) y de 'lore' (saber,ciencia) = 'saber popular', así que se trata de tradiciones, de hechos sociales y estéticos que suelen transmitirse de generación en generación.

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