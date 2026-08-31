Coria busca nuevas medidas para afrontar el control población de palomas

El Ayuntamiento de Coria busca poner una solución a las palomas y ha iniciado el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de control poblacional de las palomas en el municipio. Esto con el objetivo de abordar la problemática existente con estas aves y contribuir al mantenimiento de la limpieza, salubridad y convivencia en los espacios públicos.

Con esta actuación, el consistorio pretende dar respuesta al importante problema que la presencia de palomas está generando en distintos puntos del municipio, mediante una gestión adecuada y especializada de su población. El servicio tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta alcanzar una duración máxima de cuatro años.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 15 de septiembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las ofertas está prevista para el 16 de septiembre a las 9.00 horas. Con esta actuación, el consistorio continúa trabajando para mejorar las condiciones de limpieza, salubridad y convivencia en los espacios públicos y dar una solución progresiva a una problemática que preocupa a vecinos de Coria.

En marzo de 2025

El pasado año ya se adoptaron medidas en Coria que consiguieron reducir el volumen de palomas gracias a una campaña de control llevada a cabo meses anteriores. El ayuntamiento «logró reducir significativamente el volumen de estas aves», según explicó en una nota en la que detalló que este proyecto «es fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos y la limpieza de los espacios públicos».

Para continuar con el control de la población de palomas y asegurar que los resultados fueran duraderos, «desde el ayuntamiento se hizo un llamamiento a todos los vecinos con terrazas grandes y espacios al aire libre al objeto de poder instalar las jaulas en estas áreas que permitió un control más efectivo y contribuyó a mantener una ciudad libre de plagas», señaló el escrito.

En el caso de las colonias de palomas, los trabajos, durante estos meses, consistieron en la realización de diferentes actuaciones que se hicieron bajo la legislación vigente de bienestar animal. Las tareas se basaron en la colocación de jaulas para atrapar a las palomas que posteriormente sirvieron de alimento para las aves rapaces.

También se procedió a realizar una serie de vuelos de aves rapaces con el objetivo de ahuyentar a las colonias restantes.

Noticias relacionadas

Tras estas labores, se hicieron también una búsqueda, limpieza y retirada de nidos y limitación reproductiva, consistente en buscar y ubicar huecos en infraestructuras y maquinaria, cornisas, zonas carenciales y críticas donde pudieran anidar o acumular suciedad para proceder a su retirada y limpieza.