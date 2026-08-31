La ‘Mitra Roja’ mantiene vivo el misterio de la muerte del obispo de Coria, Juan Álvarez de Castro

La novela histórica ‘La Mitra Roja’ sigue sonando después de la primera presentación desde hace casi un año por parte de su autor, el escritor cauriense, José Manuel Robledo Vinagre.

Precisamente, el pasado viernes, Robledo volvió a acercar, en esta ocasión a los vecinos del pueblo de Acebo, esta historia de intriga, suspense y memoria histórica entrelazados en una novela que rescata un misterio olvidado en medio de la guerra.

Este escritor e investigador, que se confiesa un apasionado por la historia, la naturaleza y la fotografía, animó al público a sumergirse en las páginas de su libro para poder viajar en el tiempo, en una historia basada en un hecho real como fue el asesinato del obispo de Coria, Juan Álvarez de Castro, de manos de soldados franceses durante la Guerra de la Independencia.

«Es un libro que permite conocer más en profundidad al obispo, su obra pastoral y caritativa, la forma de vida de los pueblos de la Sierra de Gata y de todo el Norte de Extremadura, cómo se vivía en aquella época, cómo podían salir adelante gracias a nuestras madres y abuelas, como se ejercía la medicina rural, como se vivía en los conventos franciscanos y todo eso a través de un relato de intriga y suspense».

Un obispo que, teniendo ya una edad avanzada, se retiró en Hoyos, precisamente el pueblo en el que Robledo lleva viviendo más de dos décadas. Esa unión geográfica y emocional despertó en él un interés que lo ha acompañado durante años. «Siempre me ha llamado mucho la atención la figura de este mártir de la patria y de la fe.

Lo que más me impactó fue la forma en la que le mataron los franceses, siendo la figura que era y que, a pesar de ello, nunca apareciera el cadáver. Es evidente que se le enterró con premura y evitando que lo encontraran los soldados franceses.

José Manuel Robledo en la presentación de su libro junto a la escitora Rosa López. / Cedida

El autor detalla que tras 5 años formándose, e indagando en la historia, dejó a un lado la investigación. La falta de documentos, agravada por la destrucción del patrimonio de Hoyos provocada por el ejército francés, lo obligó a completar huecos oscuros desde la escritura creativa: «He tenido que novelar muchos aspectos que están oscuros, o muchos puntos muertos que no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Pero siempre desde el rigor histórico, y acercándome al personaje con todo el respeto que se merece», dijo.

La novela se abre en el presente, en pleno 2025. Con obras en la iglesia de Hoyos, cuando se activa una búsqueda que lleva más de dos siglos sin resolverse: «Al obispo han intentado buscarle en varias ocasiones, el último intento fue en los años 90, y no encontraron nada».

Los archivos históricos confirman el compromiso político y espiritual del obispo, una figura honorable y comprometida con los más necesitados. Robledo detalla también la dimensión más humana del obispo: «Llegó al obispado y recortó gastos, puso a funcionar un orfanato con niños expósitos, creó un hospital en Hoyos y también mandó construir casas escuela para los niños».

La mitra roja también es un recorrido por paisajes y costumbres extremeñas. Acompañando el inicio de cada capítulo con fotografías propias del autor, el escritor consigue contextualizar y situar al lector en el escenario correspondiente.

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Robledo concede un peso muy especial a las mujeres de la época. «En esa época los pueblos se vaciaron de hombres, todos iban a la guerra. Entonces el papel de las madres y abuelas, y su ingenio durante los tiempos convulsos, queda claramente reflejado».