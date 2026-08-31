Riolobos renovará un parque infantil y reformará la entrada al municipio con una pequeña rotonda

El Ayuntamiento de Riolobos llevará a cabo en esta semana la obra para la sustitución de la parte antigua del parque infantil, así como la remodelación de la zona donde se encuentra el seto de la entrada a este municipio de la comarca del Valle del Alagón. Dicha entrada se dotará de una pequeña rotonda.

En concreto, en el parque se instalarán elementos infantiles de juego, pista multideporte infantil y una zona de fut-tenis, entre otras prácticas deportivas y lúdicas.

Con esta actuación Riolobos tendrá el parque infantil renovado por completo. Desde el ayuntamiento se explicó que el seto que actualmente se encuentra en la entrada al municipio presenta mal estado, por lo que se sustituirá por una rotonda con elementos representativos del pueblo y regulará el tráfico de forma correcta aportando más seguridad al tráfico rodado y peatones. Igualmente, se arreglará parte de viales que lo necesiten.

Por otro lado, en el nuevo arco de entrada al Parque de Riolobos, el Parque Periurbano de Conservación y Ocio,se ha instalado una pequeña caja con sensores turísticos.

Esta actuación se ha realizado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Alagón, que depende de la Diputación Provincial de Cáceres. Esta institución provincial ha contratado la instalación de sensores turísticos en los principales enclaves de la provincia —museos, centros de interpretación, rutas, parajes naturales y espacios urbanos de alta afluencia—.

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Estos dispositivos permiten medir flujos de personas y hábitos de visita, además de activar una estrategia de marketing de proximidad mediante un portal de registro accesible por QR, que ofrecerá a los turistas información personalizada y en tiempo real sobre actividades, ocio, cultura y experiencias disponibles, favoreciendo así la permanencia y el aumento de pernoctaciones, según explicaron desde el ayuntamiento de Riolobos.