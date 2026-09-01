El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata ejecuta trabajos de mejora en la calle Cantarranas

El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata ha llevado a cabo, recientemente, distintas actuaciones de mejora y mantenimiento en la calle Cantarrana. En concreto, según detalló el consistorio, se han realizado trabajos de limpieza y acondicionamiento de las cunetas situadas en la entrada del municipio, por el Camino de la Torre.

Esto con el objetivo de evitar la acumulación de hierbas y sedimentos y mantener esta zona en mejores condiciones.

Con esta intervención desde el consistorio explicaron que se ha conseguido mejorar el aspecto visual de la entrada al municipio, mejorar y conservar el margen de la carretera y convertir las cuentas en un paso accesible y transitable.

Además de todo ello, favorecer el correcto mantenimiento y drenaje de las cunetas.

Por otro lado, durante las Fiestas de San Pantaleón se han llevado a cabo labores de mejora en los corrales de las reses. En concreto, se han sustituido las maderas de los burladeros, debido al lamentable estado que presentaban y al riesgo que suponían para la seguridad de los participantes.

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Con esta actuación, según destacaron desde el ayuntamiento, «se ha conseguido mejorar las condiciones de estas instalaciones y, sobre todo, reforzar la seguridad de todos los asistentes y colaboradores durante los festejos taurinos».