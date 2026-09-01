Obras
El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata ejecuta trabajos de mejora en la calle Cantarranas
También realiza labores de acondicionamiento de las cunetas junto al Camino de la Torre
El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata ha llevado a cabo, recientemente, distintas actuaciones de mejora y mantenimiento en la calle Cantarrana. En concreto, según detalló el consistorio, se han realizado trabajos de limpieza y acondicionamiento de las cunetas situadas en la entrada del municipio, por el Camino de la Torre.
Esto con el objetivo de evitar la acumulación de hierbas y sedimentos y mantener esta zona en mejores condiciones.
Con esta intervención desde el consistorio explicaron que se ha conseguido mejorar el aspecto visual de la entrada al municipio, mejorar y conservar el margen de la carretera y convertir las cuentas en un paso accesible y transitable.
Además de todo ello, favorecer el correcto mantenimiento y drenaje de las cunetas.
Por otro lado, durante las Fiestas de San Pantaleón se han llevado a cabo labores de mejora en los corrales de las reses. En concreto, se han sustituido las maderas de los burladeros, debido al lamentable estado que presentaban y al riesgo que suponían para la seguridad de los participantes.
Con esta actuación, según destacaron desde el ayuntamiento, «se ha conseguido mejorar las condiciones de estas instalaciones y, sobre todo, reforzar la seguridad de todos los asistentes y colaboradores durante los festejos taurinos».
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