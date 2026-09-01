Nuevo curso
Torrejoncillo concede dos becas para obtener el título de entrenador/a de voleibol nivel I
Cada aportación es de 225 euros y a cambio se deberá de colaborar con el club para la temporada 2026/27
El Ayuntamiento de Torrejoncillo concederá 2 becas para obtener el título en el curso de entrenador/a de voleibol de nivel I. Se concederán 2 ayudas de 225 euros para realizar el curso de manera gratuita. A cambio, será necesario colaborar con el club durante la temporada 2026-2027, realizando prácticas y ayudando con los equipos a lo largo de la temporada.
El curso se desarrollará durante los fines de semana del 13 y 20 de septiembre, antes del inicio de las competiciones oficiales. Entre los requisitos se dará preferencia a las personas de Torrejoncillo, sin descartar la participación de personas de otras localidades.
También tendrán preferencia las antiguas jugadoras del club.
Además, se deberá de ser mayor de edad o cumplir 16 años durante 2026, con consentimiento materno/paterno.
En el curso de voleibol nivel I, se aprenden los siguientes temas: Fundamentos teóricos y prácticos para entrenar voleibol; Técnicas individuales básicas y tácticas; Reglas del juego y acondicionamiento físico; Entrenamiento y evaluación de jugadores; Desarrollo de habilidades para dirigir equipos de diferentes categorías.
Estos temas son esenciales para mejorar la calidad del entrenamiento y el desarrollo de los jugadores en el voleibol.
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