Calzadilla pide a las peñas que se registren para las fiestas de Los Cristos 2026 y convoca una reunión con asociaciones

El Ayuntamiento de Calzadilla ha abierto el plazo para que las peñas se registren y faciliten sus datos para una mejor organización de cara a las Fiestas de Los Cristos 2026. Esto, según explicaron desde el consistorio, permitirá planificar la limpieza, reforzar los puntos de contenedores, valorar la instalación de baños portátiles y organizar el recorrido de la charanga tras la vaquilla del viernes 18 de septiembre.

Además, entre todas las peñas inscritas se sorteará un jamón durante el pregón que tendrá lugar el jueves 17 de septiembre. Respecto al plazo para aportar los datos las peñas tendrán de tiempo hasta el 14 de septiembre a las 14.00 horas.

Dicho registro puede realizarse en las oficinas municipales, de 8.00 a 14.00 horas, o bien mediante vía telefónica.

Por otro lado, también desde el Ayuntamiento de Calzadilla se ha convocado una reunión para hoy miércoles 2 de septiembre con las asociaciones del municipio.

Noticias relacionadas

Está previsto que esta reunión comience a las 20.00 horas y se celebre en el salón de plenos del ayuntamiento. El fin de dicho encuentro es tratar la programación de Los Cristos 2026 y otros asuntos municipales de interés.