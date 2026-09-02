Ayuntamiento
Calzadilla pide a las peñas que se registren para las fiestas de Los Cristos 2026 y convoca una reunión con asociaciones
El encuentro con los colectivos será hoy miércoles a las 20.00 horas en el consistorio
El Ayuntamiento de Calzadilla ha abierto el plazo para que las peñas se registren y faciliten sus datos para una mejor organización de cara a las Fiestas de Los Cristos 2026. Esto, según explicaron desde el consistorio, permitirá planificar la limpieza, reforzar los puntos de contenedores, valorar la instalación de baños portátiles y organizar el recorrido de la charanga tras la vaquilla del viernes 18 de septiembre.
Además, entre todas las peñas inscritas se sorteará un jamón durante el pregón que tendrá lugar el jueves 17 de septiembre. Respecto al plazo para aportar los datos las peñas tendrán de tiempo hasta el 14 de septiembre a las 14.00 horas.
Dicho registro puede realizarse en las oficinas municipales, de 8.00 a 14.00 horas, o bien mediante vía telefónica.
Por otro lado, también desde el Ayuntamiento de Calzadilla se ha convocado una reunión para hoy miércoles 2 de septiembre con las asociaciones del municipio.
Está previsto que esta reunión comience a las 20.00 horas y se celebre en el salón de plenos del ayuntamiento. El fin de dicho encuentro es tratar la programación de Los Cristos 2026 y otros asuntos municipales de interés.
- La organización del Festival de Guitarra de Coria critica la actitud de Miguel Ríos durante el concierto del sábado
- El cantante granadino Miguel Ríos muestra su lado más reivindicativo en un concierto en Coria
- La Diputación Provincial de Cáceres destina 450.000 euros a un paseo peatonal entorno al complejo deportivo de Coria
- La agrupación socialista de Coria denuncia la aparición de símbolos franquistas en la sede
- Montehermoso acogerá su popular Mercado Rural Artesano este domingo
- Coria se prepara para el 'Jueves Turístico' y espera congregar a unas 10.000 personas el 13 de agosto
- El campamento de Cáritas Arciprestal de Coria promueve valores como el cuidado de la naturaleza
- Bicifolk recorrerá 'pedaleando' siete municipios de la Sierra de Gata y Las Hurdes para llevar la música tradicional