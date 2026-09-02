Coria contará con una pista multideporte entre las calles Isla Guadalupe y del Guijo

La ciudad de Coria contará con una nueva pista multideportiva que se ubicará entre las calles Isla Guadalupe y del Guijo. Precisamente, en esta semana, el Ayuntamiento de Coria ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la licitación para la contratación de las obras contempladas en el proyecto de ejecución.

La actuación contempla la construcción de una pista multideporte de 20 por 10 metros en la zona ajardinada situada entre las calles citadas anteriormente. Incluye los trabajos de preparación y excavación del terreno, la ejecución de una solera de hormigón armado, la instalación de la pista y la colocación de césped sintético con las correspondientes líneas de juego.

La instalación estará equipada con dos porterías aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano y dos canastas de baloncesto, además de un cerramiento perimetral diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad. Una de las porterías contará con una abertura lateral que permitirá el acceso con silla de ruedas.

El proyecto establece que la pista deberá contar con certificación conforme a la norma europea EN 15312 y contempla diferentes requisitos técnicos para la estructura, los paneles, el cerramiento y el pavimento deportivo.

El presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) previsto asciende a 55.825,61 euros, incluyendo los gastos generales, beneficio industrial e IVA, según recoge la memoria del proyecto.

El plazo de ejecución previsto para las obras es de un mes, a contar desde el Acta de Comprobación de Replanteo, con una previsión de tres trabajadores simultáneos durante la ejecución.

La actuación incluye igualmente las correspondientes medidas de seguridad y salud, gestión de residuos, pruebas y ensayos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Noticias relacionadas

Presentación de proposiciones hasta el 15 de septiembre.