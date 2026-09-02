Celebración por la mañana
Moraleja festejará el Día de Extremadura con un mercado artesanal y festival de folklore, entre otros actos
El programa se desarrollará el 8 de septiembre en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente y Plaza de Abastos
El Ayuntamiento de Moraleja ha organizado actos por el Día de Extremadura. La programación se desarrollará el 8 de septiembre en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. Habrá tradición, cultura, folclore y actividades para todos.
Comenzará a las 10 y se alargará hasta las 15.00 horas con un Mercado Artesanal. También de ️ 11.30 a 13.30 habrá una actividad infantil con la búsqueda del tesoro extremeño. A las 11.30 se realizará un pasacalles de los grupos de folclore con salida desde la Plaza de Abastos. A las 12.00 horas el VIII Homenaje «Extremadura eres tú»: Premio a Rubén Domínguez Chaparro: 'De Moraleja a las estrellas: una vida de superación y ciencia'.
Se interpretará el Himno de Extremadura por el grupo Sueño Rayano y habrá Festival de Folclore.
En este se espera contar con la participación de los siguientes grupos: Asociación Cultural de Folclore de Aldea Moret (Cáceres), La Serrana (Portaje), Jóvenes Extremeños (Moraleja) y Aires Mohedanos (Moheda de Granadilla).
Además, se realizará la recreación del Jarramplas a cargo del Proyecto Acorde -(Diputación de Cáceres y Fundación Atrio)- del Hogar de Mayores de Moraleja.
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