Pescueza acogerá el XXIV Encuentro de Mujeres de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa

El municipio de Pescueza será el escenario de XXIV Encuentro de Mujeres que se celebrará el 17 de octubre. Precisamente, en estos días se ha dado a conocer el cartel de esta nueva edición promovida por la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa.

Dicho cartel rinde homenaje al trabajo cotidiano y muchas veces invisible que las mujeres han realizado a lo largo de generaciones para sostener la sociedad rural.

Cartel que anuncia la mancomunidad. / Cedida

Tres mujeres intergeneracionales que representan a esas figuras anónimas —madres, abuelas e hijas— que transmiten cuidados, saberes y valores, tejiendo juntas unos mismos hilos de continuidad. Simbolizan los pilares de una identidad colectiva unidos por esos mismos hilos: vida rural, cultura, familia, comunidad y aprendizaje.

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Esta edición se desarrollará con tres mensajes como son un 'Festival de vida', en el que este encuentro trata de mostrarse como una celebración de la convivencia y la vitalidad de los pueblos. También el de 'Mujeres valientes', lo que supone un reconocimiento al esfuerzo, la fuerza y la dedicación de las mujeres. Y, finalmente, las 'Personas mayores con historia', por lo que el encuentro también trata de ser una reivindicación de la memoria, la experiencia y la sabiduría intergeneracional.