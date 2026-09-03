El PSOE de Torrejoncillo muestra su preocupación por las obras del colegio Batalla de Pavia y el próximo inicio del curso escolar

La agrupación socialista de Torrejoncillo y Valdencín han expresado su preocupación por la situación de las obras de mejora de eficiencia energética que continúan en el centro de educación infantil y primaria Batalla de Pavia.

El curso está previsto que comience el 10 de septiembre, pero «a día de hoy existen dudas e incertidumbre entre las familias y la comunidad educativa, como ya se ha trasladado desde la dirección del centro a las familias mediante la comunicación en la plataforma Rayuela, dudas que venimos trasladando en los plenos desde hace meses», aseguran desde el PSOE local.

Añaden que han solicitado al equipo de gobierno municipal que explique si clases en están en condiciones para alumnado y docentes y también qué medidas se van a tomar desde el equipo de gobierno municipal para garantizar un inicio de curso adecuado.

Noticias relacionadas

Desde el PSOE de Torrejoncillo y Valdencín han pedido respuestas y soluciones. Finalmente, recalcaron que "la educación de nuestros niños y niñas debe ser una prioridad". Así mismo, ponen sobre la mesa que estas obras "deberían haber contado con un seguimiento exhaustivo para evitar que, a las puertas del inicio del curso, toda la comunidad educativa se encuentre en esta situación de incertidumbre".