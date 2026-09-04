La inscripción de la escuela de música de Moraleja se puede hacer desde el día 10 de septiembre

El Ayuntamiento de Moraleja ya prepara la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Música para el curso 2026/2027. Las personas interesadas en aprender a tocar un instrumento o iniciar a los más pequeños en el apasionante mundo de la música ya pueden inscribirse.

El plazo permanecerá abierto desde el jueves 10 de septiembre hasta el viernes 25 del mismo mes. El horario será de 9.00 a 13.00 horas. El lugar de inscripción es la Escuela de Música, ubicada en calle Herminia Roma Pascual ‘La Rosquillera’.

Este año los alumnos pueden elegir entre una amplia oferta formativa. Desde Música y Movimiento, Música para Bebés, Lenguaje Musical, Piano, Acordeón, Guitarra, Batería, Guitarra Eléctrica, Bajo, así como Trompeta, Saxofón, Flauta travesera y Clarinete. Igualmente se impartirán clases de Violín, Violín Eléctrico, Viola Melódica y Ukelele.

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De la misma manera, la programación incluirá otras Formaciones Musicales, Música de Cámara y Coro. También habrá clases individualizadas. Se podrá realizar un máximo de dos inscripciones por persona, excepto unidad familiar.