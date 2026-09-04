Puebla de Argeme sigue con sus actos de la Semana Cultural 2026 hoy y mañana

La pedanía de Coria, Puebla de Argeme, acoge en estos días diversos actos con motivo de la celebración de su Semana Cultural. Precisamente, hoy viernes 4 de septiembre llegará uno de los momentos más esperados con la Fiesta de Verano, que incluirá actividades de 10.00 a 13.00 horas para niños y niñas de 2 a 14 años.

Por la noche, la programación continuará con la actuación de los niños y niñas de la ludoteca de verano, prevista a las 21.30 horas. A las 22.30 horas tendrá lugar la actuación del grupo de guitarra La Nota Perfecta, seguida del grupo Flamenco Puebla.

La semana cultural concluirá el sábado 5 de septiembre con una jornada de convivencia y tradición. A las 14.00 horas se celebrará una comida popular, organizada por el Ayuntamiento de Coria y Coros y Danzas ‘La Vara’.

Por la noche, a las 20.30 horas, tendrá lugar el XVII Festival Folklore de Puebla de Argeme, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural de la localidad. La jornada finalizará a las doce de la noche con dj.

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El programa arrancó el 31 de agosto y ya se han celebrado talleres infantiles, juegos de agua y deportivos, una ruta nocturna y música.