A partir del 28 de septiembre
El centro de educación de adultos de Coria lanza una amplia oferta de cursos y talleres
La programación incluye una gran variedad, desde corte y confección del traje regional, pasando por ejercitación de la memoria, pintura y portugués
El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Coria pone en marcha una nueva programación de cursos y talleres dirigida a personas adultas de la localidad y su entorno, con una variada oferta formativa que combina aprendizaje, desarrollo personal y adquisición de nuevas habilidades. Los cursos comenzarán el 28 de septiembre y abarcan diferentes ámbitos de interés, entre ellos la cultura y las tradiciones, la creatividad, los idiomas, la estimulación cognitiva y las nuevas tecnologías.
Entre las propuestas se encuentra el taller de corte y confección del traje regional, que se desarrollará los lunes y los martes. Con esta actividad se pretende contribuir al conocimiento y conservación de las tradiciones y la indumentaria regional.
También se ofrece el taller de Ejercitación de la memoria, destinado a trabajar y mantener activas las capacidades cognitivas mediante diferentes ejercicios y actividades. Las sesiones tendrán lugar los lunes y martes, así como los martes y miércoles.
La programación se completa con un curso de pintura, que se impartirá los jueves y clases de portugués los lunes. Asimismo, el CEPA de Coria apuesta por acercar la tecnología a la población adulta mediante el curso de Informática y nuevas tecnologías, que tendrá lugar los martes y miércoles. Esta formación busca facilitar el manejo de herramientas digitales y favorecer la autonomía de los participantes en su vida cotidiana.
Las personas interesadas podrán formalizar su matrícula a partir del 14 de septiembre, en horario de 10.00 a 13.00 horas, en las instalaciones del centro que se encuentra ubicado en la calle Cervantes, 1.
Desde el Centro de Educación de Personas Adultas de Coria se anima a la ciudadanía a participar en esta oferta formativa, concebida como un espacio para seguir aprendiendo, compartir experiencias y desarrollar nuevas capacidades a cualquier edad.
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