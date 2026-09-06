‘Eternidad’, la emotiva historia sobre un nieto y su abuelo que se estrenará en Calzadilla el 12 de septiembre

El público tendrá la oportunidad de asistir al estreno del cortometraje titulado ‘Eternidad’ , del joven director Aitor Negrete Álvarez, muy ligado a Calzadilla, por parte de sus abuelos que proceden de allí, aunque él reside entre Bilbao y Madrid por motivos profesionales.

Precisamente, en este corto son protagonistas los propios vecinos de Calzadilla puesto que además ha sido grabado íntegramente en este pueblo de la comarca del Valle del Alagón. Aquí será su presentación justo el 12 de septiembre a las 21.30 horas en la casa de la cultura.

Los recuerdos de un abuelo, revividos a través de su nieto y de sus vivencias en Calzadilla, dan forma a una historia cargada de emoción.

Uno de los momentos de la grabación del corto en Calzadilla, hace unos meses. / Cedida por ayuntamiento

Con este trabajo, Aitor regresó a su pueblo para grabar su trabajo. «Es un cortometraje sobre la nostalgia, las despedidas, la capacidad para perdonar a la vida, y perdonarnos a nosotros mismos. Es una historia sobre un nieto y su abuelo, y las cosas que llevan tanto tiempo esperando decirse», explica el autor.

«Calzadilla era el lugar ideal para contar todo ello por ser el pueblo en el que yo compartía los veranos y las Semanas Santas con mis abuelos, un lugar que está lleno de amigos y cargado de recuerdos», añade. Un municipio que, tal y como confesó, «engloba el sentimiento de tantas personas que se han criado en los pueblos de toda Extremadura. El cortometraje es un agradecimiento para Calzadilla y un homenaje a Extremadura», apuntó.

Así mismo, expresó su agradecimiento por la ayuda del ayuntamiento y de su alcalde, Alejandro Madejón, que han apostado y confiado en el proyecto desde el primer minuto y «nos han dado todas las facilidades para poder llevar un rodaje allí ha sido de un valor incalculable», aseveró.

En la plaza del Cristo

La grabación de este trabajo audiovisual se llevó a cabo hace unos meses en las calles del pueblo e incluye, entre sus escenas, la recreación audiovisual de una procesión tradicional en el municipio, en concreto, la Procesión del Silencio.

Para ello, el alcalde, Alejandro Madejón, solicitó a los vecinos y vecinas, a través de un bando municipal, que con el objetivo de reflejar fielmente las costumbres y el patrimonio cultural del pueblo, participaran activamente en la plaza del Cristo.

Desde el ayuntamiento se agradeció de antemano la participación y el apoyo de todos para poner en valor las tradiciones y la imagen del pueblo.

Sinopsis

Asier, un joven guionista, vuelve al pueblo después de varios años para pasar unos días con su abuelo Manuel, un hombre de carácter tranquilo y costumbres inamovibles. Lo que comienza como una visita casual pronto se convierte en un viaje íntimo hacia la memoria y el vínculo entre generaciones.

A través de conversaciones sencillas, desayunos tempranos, viejos hábitos y una jornada de pesca, abuelo y nieto reconstruyen una relación marcada por la distancia y la ausencia.

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‘Eternidad’ es un relato sobre el duelo, el paso del tiempo y la forma en que los recuerdos nos mantienen unidos a quienes ya no están. Un homenaje a los abuelos, a los pueblos donde el tiempo se detiene, y a los momentos que, por breves que sean, se vuelven eternos.