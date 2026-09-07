Coria programa una amplia oferta de escuelas y actividades deportivas

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria ultima los preparativos para el comienzo de la temporada deportiva 2026/2027 con actividades dirigidas a vecinos de todas las edades. La nueva temporada reafirma el compromiso municipal con la promoción de los hábitos de vida saludables, la práctica deportiva y el fomento de la convivencia, ofreciendo alternativas para que niños, jóvenes y adultos puedan incorporar la actividad física a su vida cotidiana.

Las inscripciones para las diferentes Escuelas Deportivas organizadas por los clubes y asociaciones de la localidad comenzaron el 1 de septiembre, mientras que las Escuelas Municipales Deportivas abrirán sus respectivos periodos a partir del 17 de septiembre.

La programación incluye las Escuelas de Atletismo-Triatlón, Baloncesto, Bádminton, Escalada, Fútbol, Fútbol de Tecnificación en Valores, Tenis, Pádel y Voleibol, además de los Cursos de Pilates.

Estas actividades están organizadas clubes y asociaciones deportivas de Coria. La programación incluye los cursos de Pilates, organizados por la Asociación de Pilates y dirigidos a adultos.

Las Escuelas Municipales también preparan su nueva temporada y se suman las Escuelas Municipales Deportivas organizadas directamente por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria, que abrirán sus inscripciones durante el mes de septiembre.

La primera será Gimnasia de Mantenimiento para adultos, cuyo plazo de inscripción comenzará el jueves 17 de septiembre. El viernes 18 de septiembre será el turno de la Escuela de Multideportes, destinada a niños de entre 4 y 9 años.

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Finalmente, el lunes 21 de septiembre se abrirá la inscripción para la Escuela de Pilates para adultos, con actividad en Puebla de Argeme y Rincón del Obispo. El ayuntamiento anima a participar en este programa que busca mejorar la salud y el bienestar, fomentar las relaciones sociales.