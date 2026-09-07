Adultos y menores
Moraleja oferta casi una veintena de escuelas y actividades deportivas a partir de octubre
Las inscripciones podrán realizarse desde el 10 de septiembre tanto de forma presencial como telemática en el ayuntamiento
El Ayuntamiento de Moraleja ha abierto el plazo para realizar las inscripciones en las Escuelas Deportivas Municipales 2026/2027. Por un lado, se oferta la actividad de aquagym para la cual las personas interesadas podrán apuntarse del 10 al 25 de septiembre. Para natación del 11 al 25 y para pilates, gimnasia de mantenimiento y fit-dance del 15 al 25 de septiembre. El plazo de inscripción para los menores de edad es a partir del 16 de septiembre.
Se podrá realizar un máximo de dos inscripciones por persona y tendrán preferencias las inscripciones presenciales. Mientras, aquellas que entren por el registro telemático del ayuntamiento solo serán válidas desde el primer día de inscripción.
Las inscripciones telemáticas se abrirán desde el 15 de septiembre a partir de las 10.00 horas para las siguientes escuelas: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol 11 y Fútbol 11 Femenino, Fútbol 8, Gimnasia Rítmica, Pádel, Tenis, Tiro con Arco y voleibol
Los cursos de actividades Física y Deportivas: Deporte Adaptado, Pilates (Adultos), Aquagym (Adultos), Natación de Iniciación y Perfeccionamiento (Adultos y Menores). Las escuelas deportivas municipales y cursos comenzarán a partir del 1 de octubre.
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