Del pupitre a maestro: Francisco Valiente suma 25 años de vocación en su colegio de Coria

Ocho años aprendiendo y 25 años enseñando. El cauriense Francisco Valiente Clemente ha celebrado este mes de septiembre un cuarto de siglo como profesor de Educación Física en el colegio público Camilo Hernández de Coria. El mismo centro que le vio nacer y formarse como un alumno que, tal y como él mismo se define, «yo no era de los alumnos sobresalientes, sacaba notas entre notable y bien», recuerda.

En cuanto al comportamiento en el aula en aquella época, «la mayoría de los alumnos nos portábamos bien, había mucho respeto a la figura del maestro sobre todo por el sistema educativo de los años 80-90, basado en la instrucción directa, donde el alumno era un mero receptor de conocimientos».«La mayoría escuchábamos al maestro, hoy día hay estilos de enseñanza más recíprocos», añade.

Sobre la relación entre alumno y maestro con el tiempo "ha cambiado, puesto que hoy día, es más abierta, con eso no quiero decir que antes o ahora fuera mejor o peor».

Empezó su labor como profesor de Educación Física en el año 2001 y que continúa hoy día. Recuerda con cariño y añoranza su papel de alumno mirando al profesor y a la pizarra de la tiza, hoy sustituida por la digital.

En su querido colegio Camilo Hernández se formó y aprendió en los años desde primero de Primaria hasta 8 de EGB. «Todos aquellos maestros que me dieron clase una vez, luego pasaron a ser mis compañeros, fue algo curioso de asimilar, de ser personas que les llamaba de usted, pasé luego ya a tenerles otro trato distinto como compañeros docentes», manifiesta Valiente.

Francisco Valiente, a la izquierda abajo, junto a sus alumnos, en el año 2002. / Cedida

Reconoce que en estos años, «el colegio ha cambiado muchísimo». De hecho, "cuando yo estaba estudiando», explica, «había unos 800 alumnos y actualmente puede haber unos 200». En las clases antes eran unos 40 niños y niñas y ahora unos 20, la educación ha cambiado mucho, asegura.

Sobre qué papel le gusta más, si de alumno o de profesor, confiesa que «me siento más a gusto como maestro, he ejercido de Secretario y de Director del centro, pero como más a gusto estoy es en las pistas dando clase», afirma.

Un tiempo que pasa rápido

Francisco Valiente asegura que le hace mucha ilusión cuando observa a alumnos que han pasado por el colegio y ahora ejercen distintas profesiones como la de docentes, médicos o abogados. Incluso, como anécdota apunta que «estoy dando clases a alumnos que son hijos de padres que fueron alumnos míos».

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Reconoce que el tiempo le ha pasado muy rápido, más de lo que quisiera, incluso en el día a día. «Cada día me pasa volando, cuando suena el timbre a las 2 avisando que acaba la clase, me quedo con ganas de más». Algo que demuestra que la vocación de Francisco va más allá de un simple trabajo.