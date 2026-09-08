Un estudio de decoración y una empresa de espectáculos, entre los proyectos premiados por Adesval y Caixabank

El municipio de Carcaboso, en la comarca del Valle del Alagón, acogerá un acto que permitirá dar a conocer el programa ‘Tierra de Oportunidades’ el viernes 11 de septiembre en el Centro de Día.

En concreto, se desarrollará un jornada para difundir este programa que pretende reactivar la vida y la actividad económica de la zona en colaboración con CaixaBank. Intervendrán personas que han apostado por el medio rural con la puesta en marcha de actividades empresariales y negocios.

Son cuatro proyectos que resultaron ganadores del concurso Caixabank, entidad con la que Adesval firma un convenio que permite impulsar proyectos diversos y necesarios para dar vida a los pueblos.

La jornada comenzará a las 9.00 horas y se desarrollará durante la mañana. Será inaugurada por el alcalde de Carcaboso, Luis César Santos de la Rúa. Después, el presidente de Adesval, Diego Astasio, presentará el convenio con Caixabank.

Finalmente, se entregarán los ‘Cheques’ por cuantía de 1.000 euros cada uno a los impulsores de los cuatro proyectos ganadores.

Estos son Andrés Campos Quijada por su Taller de Diseño y Costura en Montehermoso; María Luz García Carlos que puso en marcha ‘Brilla Vida’, un estudio de diseño gráfico y decoración en Carcaboso; Pedro Luis López Bellot por el Teatro de las Bestias, empresa cultural, de creación de espectáculos y formación en Torrejoncillo; y, finalmente, Sonia Velat Mateos por Aryes Laboratorio dedicado al arte y diseño dental, en Alagón del Río.

Desde Adesval se recalcó que se sigue trabajando por impulsar el talento local, crear empleo y llenar de vida los pueblos.

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Cada año se lanza esta convocatoria que permite impulsar un proyecto innovador, sostenible y con ganas de crecer en el entorno rural. Entran además a formar parte de una comunidad de emprendedores rurales de todo el país. Y pueden optar cada año emprendedores con actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes.