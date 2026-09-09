El Circular FAB de Moraleja abre sus brazos a los mayores como un espacio de diálogo

El Circular FAB de Moraleja abrió sus puertas, recientemente, a un grupo de mujeres participantes en el programa de lucha contra la soledad no deseada para darles a conocer de cerca las posibilidades que ofrece el centro.

Durante el encuentro pudieron descubrir diferentes tecnologías y recursos, conocer algunos proyectos desarrollados en el Circular FAB y explorar cómo estas herramientas pueden utilizarse tanto para aprender como para poner en marcha nuevas ideas personales.

Además, la jornada sirvió par conectar con las personas participantes del proyecto Escala, generando un espacio de diálogo e intercambio de ideas.

Una de las tecnologías que despertó mayor interés, fue el corte y grabado láser, especialmente por sus posibles aplicaciones en la creación de patrones y elementos relacionados con la confección de trajes regionales, la artesanía y la puesta en valor del patrimonio local.

Innovación

Circular FAB es una red de espacios de innovación en España, especialmente en la provincia de Cáceres, diseñada para ayudar a las personas y empresas a integrarse en la Cuarta Revolución Industrial.

Estos centros ofrecen técnicas y recursos para la fabricación digital, la creación de prototipos y la innovación empresarial, facilitando el acceso a herramientas y tecnologías innovadoras sin necesidad de desplazarse a grandes ciudades.

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Además, promueven un ambiente de aprendizaje y emprendimiento, donde los participantes pueden desarrollar ideas y proyectos en un entorno colaborativo.