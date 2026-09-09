Llevan a cabo cambios en el tráfico rodado junto al IES Caurium de Coria para mejorar la seguridad de peatones

La Policía Local de Coria ha informado de la modificación del sentido de circulación del tráfico rodado en las inmediaciones del IES Caurium, con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar la movilidad en la zona con motivo del comienzo de la temporada escolar.

En concreto, se ha solicitado a los conductores que presten especial atención y circulen con máxima precaución, especialmente durante las horas de entrada y salida del centro, cuando se produce una mayor concentración de alumnado, familias, personal docente y vehículos.

Asimismo, se ha procedido a reubicar el estacionamiento destinado a los autobuses escolares. Los alumnos que utilizan este servicio deberán prestar especial atención a la nueva ubicación y seguir en todo momento las indicaciones y señalización existentes.

La Policía Local recuerda que todas las modificaciones se encuentran correctamente señalizadas, por lo que hace un llamamiento a respetar tanto la señalización como las nuevas indicaciones de circulación para garantizar una movilidad segura en el entorno del instituto.

Desde el cuerpo policial se insiste en la importancia de mantener una actitud de precaución, paciencia y atención, especialmente en los momentos de mayor afluencia, con el fin de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa y de los usuarios de los autobuses escolares.

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Destacan que la colaboración de conductores, familias, alumnado y personal educativo resulta fundamental para conseguir un entorno escolar más seguro. “Entre todos hacemos que la vuelta al cole sea más segura”, señala la Policía Local, que continuará velando por la seguridad vial en las inmediaciones de los centros educativos de la localidad.