Luis Plasencia Vega, presidente de la asociación Axpay de Coria, fallece a los 71 años

El que hasta ahora ha sido durante siete años presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Coria y Comarca, Luis Plasencia, falleció ayer martes a los 71 años de edad. Desde el colectivo se ha transmitido el profundo pesar por esta pérdida de «una persona que ha ayudado mucho a muchas personas y que ha trabajado de manera muy intensa por el colectivo», dijeron miembros de la directiva de la asociación.

De hecho, Luis de Plasencia se incorporó a la asociación en el año 2019 y tomó las riendas del colectivo asumiendo la responsabilidad de presidente, una labor que compaginaba con su profesión, la de zapatero, en Coria. Durante todos estos años se ha implicado de manera intensa en mejorar la calidad de vida de los usuarios de la asociación para personas con discapacidad y familiares.

La Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad de Coria y Comarca San Ignacio de Loyola (Axpay) ha trabajado de manera constante durante todos estos años con numerosas actividades, programas y proyectos. Entre estos el que cada año realizaba dentro de las jornadas sobre la Discapacidad con el Toro Bravo.

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También con actividades con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad donde organizan una Gala en la que se reconoce a personas y entidades que trabajan por el colectivo. Sus representantes han expresado su pesar por la pérdida de Luis Plasencia, que residía en Moraleja. Hoy miércoles, en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de este municipio se oficiará la misa funeral a las 18.00 horas.