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Festival

Moraleja ofrece dos fines de semana cargados de espectáculos en la calle con 'Integra con Arte'

Se cumple la XIII edición y se celebrará del 11 al 20 con varias compañías teatrales y se incluirán talleres al aire libre

Un espectáculo del festival celebrado el pasado año, en las calles de Moraleja.

Un espectáculo del festival celebrado el pasado año, en las calles de Moraleja. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Moraleja

El Ayuntamiento de Moraleja ha organizado el XIII Festival de Teatro en la Calle ‘Integra con Arte’ y que se celebrará desde el viernes día 11 de septiembre hasta el domingo día 13.

La programación ofrece durante dos fines de semana espectáculos llenos de arte, cultura, además de talleres al aire libre para toda la familia.

El viernes día 11 a las 20.30 el público puede disfrutar de ‘En el Viento’ de la compañía Corral de García, en la plaza de la Paz. Al día siguiente sábado 12 a la misma hora llega ‘Un trocito de luna’ de la compañía ‘A la sombrita’ en la plaza de la Encomienda y el domingo día 13 se representará ‘Las Raíces de Nuestra Extremadura - Asociación Folclórica Jóvenes Extremeños’, en la plaza de la Paz.

Respecto al segundo fin de semana del 18 al 20 se comenzará con ‘Caperucita Roja’ de la compañía Tropos Teatro Títeres y el sábado día 19 se representará ‘Got Top’ un musical de otra galaxia de la compañía Francis Zarilla.

Finalmente, el día 20 la jornada será doble ya que por la mañana de 11.00 a 12.30 y de 12.30 a 14.00 habrá un taller de Caracterización Teatral impartido por Raúl Herrero. Esta actividad se desarrollará en La Chopera y habrá de realizarse la inscripción previa en la casa de la cultura.

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La programación finalizará con ‘La Carreta de la Fantasía: Gilda la Gritona’, de la compañía Atakama Creatividad Cultural en la plaza de la Paz. Comenzará también a las 20.30 horas. Todas las actividades tendrán entrada libre. Se cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres.

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