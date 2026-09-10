Infraestructuras
Dos nuevas instalaciones deportivas darán respuesta a la gran demanda deportiva en Coria
La localidad tiene en tramitación dos proyectos, uno es una pista cubierta en el barrio de Cepansa y otra una pista multideportiva en calle del Guijo
Coria contará con dos nuevas instalaciones deportivas que permitirán dar respuesta a la demanda actual de la ciudad. Además, se ubicarán en zonas distintas. Una es una pista cubierta en el barrio de Cepansa, una zona muy próxima al instituto de enseñanza secundaria Alagón.
La otra infraestructura es una pista multideportiva que se ubicará entre las calles Isla Guadalupe y del Guijo. Precisamente, en estos días, el Ayuntamiento de Coria ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la licitación para la contratación de las obras contempladas en el proyecto de ejecución.
La actuación contempla la construcción de una pista multideporte de 20 por 10 metros en la zona ajardinada situada entre las calles citadas anteriormente. Incluye los trabajos de preparación y excavación del terreno, la ejecución de una solera de hormigón armado, la instalación de la pista y la colocación de césped sintético con las correspondientes líneas de juego.
La instalación estará equipada con dos porterías aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano y dos canastas de baloncesto, además de un cerramiento perimetral diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad. Una de las porterías contará con una abertura lateral que permitirá el acceso con silla de ruedas.
El proyecto establece que la pista deberá contar con certificación conforme a la norma europea EN 15312 y contempla diferentes requisitos técnicos para la estructura, los paneles, el cerramiento y el pavimento deportivo.
El presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) previsto asciende a 55.825,61 euros, incluyendo los gastos generales, beneficio industrial e IVA, según recoge la memoria del proyecto. El plazo de ejecución previsto para las obras es de un mes, a contar desde el Acta de Comprobación de Replanteo.
El plazo para presentar ofertas a ejecutar este proyecto finaliza el 15 de septiembre.
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