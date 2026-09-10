El VI Encuentro de Cortadores de Jamón reunirá a 40 profesionales en Coria

La Plaza de la Paz de Coria acogerá el próximo domingo 27 de septiembre el VI Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón “Ciudad de Coria”, una iniciativa que combina gastronomía, tradición y solidaridad y que contará con la participación de más de 40 cortadores de jamón llegados de toda España.

El encuentro, organizado por Jorge Bertol y el Grupo de Cortadores, se desarrollará en horario de 11:30 a 15:30 horas y tendrá como principal objetivo colaborar con Manutina Tienda Solidaria, entidad a la que se destinará la recaudación obtenida durante la jornada.

Dentro de las actividades previstas, los asistentes podrán disfrutar del tradicional plato solidario de jamón, con un precio de 3 euros, contribuyendo así a una causa social mientras disfrutan de uno de los productos gastronómicos más representativos de nuestra tierra.

Desde el Ayuntamiento de Coria se destaca la importancia de respaldar iniciativas que, como este encuentro, ponen en valor la gastronomía y la tradición al tiempo que fomentan la solidaridad y la participación ciudadana.

El Consistorio quiere agradecer especialmente a Jorge Bertol, al Grupo de Cortadores y a todas las personas, entidades y colaboradores que hacen posible la celebración de esta sexta edición, así como su compromiso con una iniciativa que año tras año se consolida en el calendario de actividades de la ciudad.

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El VI Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón “Ciudad de Coria” se presenta, por tanto, como una nueva oportunidad para disfrutar de una jornada de convivencia en torno al jamón y, al mismo tiempo, sumarse a una buena causa y colaborar con Manutina Tienda Solidaria.