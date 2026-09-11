Infraestructuras
El colegio público Virgen del Encinar de Ceclavín estrena diversas mejoras impulsadas por el ayuntamiento
Las actuaciones han contado con la colaboración de 10 personas que se forman en la especialidad de albañilería
El Ayuntamiento de Ceclavín ha anunciado que durante el verano se han llevado a cabo varias actuaciones que han permitido mejorar las instalaciones del colegio público Virgen del Encinar.
En concreto, se han ejecutado reparaciones de algunos desperfectos en el centro. Una de las más notables ha sido la sustitución íntegra del suelo del Aula 2, que estaba en muy malas condiciones, además de realizarse labores de mantenimiento, limpieza y pintura.
Así mismo, desde el consistorio se explicó que las actuaciones han contado con la colaboración del alumnado que se forma en el Programa Colaborativo Rural Ateneo “La Teja”. Este programa dio comienzo con 10 alumnos y alumnas en julio y se desarrollará durante los próximos seis meses. Durante las clases combinan formación y empleo en la especialidad de albañilería, adquiriendo conocimientos, experiencia profesional y una mayor cualificación para facilitar su inserción laboral.
Este programa cuenta con una inversión de 117.758,33 euros, financiada a través del Programa Colaborativo Rural Ateneo del Sexpe y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).
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