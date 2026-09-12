La Biblioteca Pública Municipal de Coria abre el plazo de inscripción para el Club de Lectura 'El Atril'

La Biblioteca Municipal de Coria Rafael Sánchez Ferlosio abre el plazo de inscripción para aquellas personas interesadas en formar parte de su Club de Lectura «El Atril», una iniciativa que este año celebra una fecha muy especial: 18 años de trayectoria compartiendo lecturas, opiniones y experiencias alrededor de la literatura.

El club afronta así una nueva temporada que comenzará el próximo mes de octubre y se prolongará hasta mayo, con reuniones una vez al mes, generalmente los miércoles y en horario de 20.00 a 21.30 aproximadamente. Durante estos encuentros, los participantes tendrán la oportunidad de conversar sobre las obras leídas, intercambiar impresiones y descubrir nuevas perspectivas a través del diálogo con el resto de integrantes.

La dinámica del Club de Lectura «El Atril» es sencilla. Las coordinadoras son las encargadas de seleccionar los títulos que se leerán a lo largo del curso, procurando ofrecer una propuesta variada que permita acercarse a diferentes autores, géneros y estilos literarios.

Todos los miembros del club leen el mismo título y, para facilitar el acceso a las lecturas, la Biblioteca proporciona a cada participante un ejemplar en papel.

Compartir y aportar

Una vez celebrada la correspondiente tertulia, los ejemplares se devuelven a la Biblioteca. Las reuniones mensuales son el momento para poner en común la experiencia de lectura, señalan desde el consistorio. No se trata únicamente de comentar el argumento de una obra, sino de compartir opiniones, interpretaciones, dudas, descubrimientos y diferentes maneras de acercarse al libro.

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Para esta nueva temporada se dispone de varias plazas para nuevos integrantes. Desde la Biblioteca se anima a las personas interesadas a incorporarse a este grupo de lectores, teniendo en cuenta el compromiso que supone formar parte de él.