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Infraestructuras

El Ayuntamiento de Coria acomete obras de mejora de la red de saneamiento

Los trabajos, que se ejecutan a través de la empresa concesionaria del servicio de agua Aquanex (Veolia), se centran estos días en la calle Cáceres

Dos máquinas trabajan en la calle Cáceres, en Coria.

Dos máquinas trabajan en la calle Cáceres, en Coria. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria ha iniciado, a través de Aquanex (ahora Veolia), los trabajos de mejora de la red de saneamiento en la calle Cáceres, una actuación necesaria para dar respuesta a los problemas que esta infraestructura venía presentando como consecuencia del paso del tiempo.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar y renovar la red existente, solucionar las incidencias detectadas y garantizar un funcionamiento más adecuado y eficiente del sistema de saneamiento.

La actuación se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Coria de continuar trabajando en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras municipales, especialmente de aquellas redes que, debido a su antigüedad y al uso continuado durante años, requieren intervenciones para garantizar su correcto funcionamiento.

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha destacado la importancia de llevar a cabo este tipo de actuaciones, que “aunque en ocasiones puedan generar algunas molestias durante su ejecución, son necesarias para mejorar nuestras infraestructuras y ofrecer a los vecinos unos servicios públicos de mayor calidad”, manifestó.

“Estamos actuando sobre una infraestructura que, debido al paso de los años, necesitaba una intervención. Nuestro objetivo es seguir atendiendo las necesidades de nuestros vecinos y mejorar progresivamente aquellas instalaciones que son fundamentales para el día a día de la ciudad”, señaló Almudena Domingo.

Los trabajos, ejecutados por Aquanex, permitirán mejorar las condiciones de la red de saneamiento y contribuir a prevenir nuevas incidencias derivadas del deterioro de la infraestructura.

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Desde el ayuntamiento se agradece a los vecinos de dicha calle su comprensión y colaboración durante el desarrollo de las obras, al tiempo que se recuerda que este tipo de actuaciones son necesarias para continuar avanzando en la mejora y modernización de las infraestructuras de la ciudad.

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