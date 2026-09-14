Calzadilla estrena 'Eternidad', de Aitor Negrete, con emoción y gran aceptación del público

La Casa de la Cultura de Calzadilla completó su aforo de casi 190 butacas de personas que no quisieron perderse el cortometraje titulado ‘Eternidad’, del director y guionista, Aitor Negrete. Este joven nació en el País Vasco, pero mantiene una gran unión y conexión con sus amigos de toda la vida en Extremadura, concretamente, en Calzadilla, el pueblo de su abuela.

Precisamente, este pueblo es el escenario donde se rodó el pasado mes de abril esta emotiva historia en la que un nieto mantiene con su abuelo aquella conversación que nunca se produjo en vida y que, mediante este corto y a través del cine, Aitor ha podido reflejarse conversando con su abuelo y lo que habría hablado con él si tuviera la posibilidad de tenerlo enfrente otra vez.

El cortometraje encandiló al numeroso público que pudo ver por primera vez este trabajo audiovisual en el estreno el pasado sábado. «Es un cortometraje sobre la nostalgia, las despedidas, la capacidad para perdonar a la vida y perdonarnos a nosotros mismos», explica Aitor que añadió que Calzadilla «era el lugar ideal para contar todo ello por ser el pueblo en el que yo comparto los veranos y que compartía cada Semana Santa con mis abuelos, un lugar que está lleno de amigos y cargado de recuerdos», añadió.

El alcalde, Alejandro Madejón, con Aitor Negrete, el sábado antes de la proyección. / N. A.

Un municipio que, tal y como confesó, «engloba el sentimiento de tantas personas que se han criado en los pueblos de toda Extremadura. El cortometraje es un agradecimiento para Calzadilla y un homenaje a Extremadura», apuntó.

La participación de los vecinos ha sido otra característica ya que hombres y mujeres del pueblo participan como actores y actrices en diferentes escenas.

Promoción importante

El alcalde , Alejandro Madejón, que asistió a la presentación del cortometraje manifestó que desde el consistorio se decidió apostar por este proyecto porque «es una historia en la que todas las personas nos podemos sentir reflejadas».

Destacó además que este cortometraje permite promocionar el municipio por lo que el consistorio ha colaborado también en la estancia del equipo formado entre 15-20 personas que permanecieron unos días en el pueblo, lo que generó un impacto económico en la hostelería y el comercio, afirmó. «Apoyar ‘Eternidad’ también es apostar por la cultura y por nuevas formas de contar y conservar nuestra historia, este cortometraje quedará como una pieza visual y un recuerdo permanente de Calzadilla para las futuras generaciones», señaló el alcalde.

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Anunció que el cortometraje se proyectará en la sala de Cines Coria en próximos días, aunque la fecha aún está por determinar por lo que expresó su agradecimiento a uno de sus gerentes, Pedro Gutiérrez. «Esta proyección nos servirá para llevar este corto a festivales de cine por lo que la dimensión que tendrá comarcal será importante y si podemos a nivel nacional», subrayó Alejandro Madejón que anunció que Aitor Negrete será el pregonero, este jueves, de las fiestas de Los Cristos 2026, que comienzan esta semana.