Matrículas en marcha
La Escuela Municipal de Música de Coria se estrena como centro examinador de Trinity College London
Ya ha lanzado un amplio programa de enseñanzas que podrán cursarse desde octubre
La Escuela Municipal de Música de Coria ha abierto el periodo de matrícula para el curso 2026/2027 con una oferta formativa dirigida a niños, jóvenes y adultos que quieran iniciarse en el aprendizaje musical o continuar su formación en diferentes especialidades instrumentales.
Este año uno de los aspectos destacados de la Escuela es su condición de Centro Examinador Registrado de Trinity College London, que permite, por primera vez, al alumnado acceder a los programas oficiales de exámenes y certificaciones de esta reconocida institución internacional.
Esta posibilidad ofrece a los estudiantes la oportunidad de acreditar oficialmente sus conocimientos y progresar de manera estructurada en su formación musical, complementando el aprendizaje instrumental con una preparación orientada al desarrollo artístico y musical.
De este modo, la Escuela continúa apostando por una enseñanza de calidad y por una formación adaptada a las diferentes edades, niveles y objetivos de su alumnado.
Respecto a la oferta formativa para el próximo curso la programación incluye guitarra clásica y eléctrica, bajo eléctrico, percusión, piano, violín e instrumentos de viento, tanto de madera como de metal.
A estas especialidades se suma Música y Movimiento, una propuesta dirigida a niños y niñas de 4 a 6 años, diseñada para favorecer un primer contacto con la música de forma educativa, lúdica y adaptada a sus necesidades y etapa de desarrollo.
El plazo de matrícula permanecerá abierto del 1 al 15 de septiembre, en horario de 9.00 a 13..00 horas, y las inscripciones podrán realizarse presencialmente en las instalaciones, ubicadas en la plaza de España.
La Escuela mantiene una propuesta formativa abierta a personas de diferentes edades y niveles, desde los primeros acercamientos a la música durante la infancia hasta el aprendizaje, perfeccionamiento y desarrollo de las capacidades musicales en jóvenes y adultos.
Las especialidades disponibles para el curso 2026/2027 son las siguientes: Guitarra clásica y guitarra eléctrica, Bajo eléctrico, Percusión, Piano, Violín, Instrumentos de viento madera, Instrumentos de viento metal, Música y Movimiento para niños de 4 a 6 años.
Desde la Escuela de Música se anima a todas las personas interesadas en aprender música, independientemente de su edad o experiencia previa, a informarse y formalizar su matrícula durante el periodo establecido.
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