Les Herbiers y Coria estrechan lazos y refuerzan su hermanamiento con una carrera solidaria

La carrera solidaria que une Les Herbiers y Coria ya está en marcha. Un total de 18 corredores, nueve franceses y nueve españoles, han emprendido el reto de recorrer a pie los 1.363 kilómetros que separan ambas ciudades, en una iniciativa que combina deporte, solidaridad y, sobre todo, el profundo vínculo de amistad que une a ambas localidades desde hace años.

El pasado sábado se celebró en Les Herbiers el acto institucional previo al inicio de esta iniciativa, que contó con la presencia de la Alcaldesa de Coria, Almudena Domingo Pirrongelli, acompañada por el concejal Raúl Sánchez, y del alcalde de Les Herbiers, Christophe Hogard, así como de representantes de ambas ciudades y de la Asociación de Hermanamientos.

El encuentro sirvió para poner de manifiesto, una vez más, la importancia del hermanamiento entre Les Herbiers y Coria y el compromiso de ambas instituciones por continuar estrechando los lazos que unen a sus vecinos.

Tras este acto, los participantes iniciaron un recorrido que les llevará desde Francia hasta Extremadura, atravesando 1.363 kilómetros y convirtiendo cadaetapa en un símbolo de unión entre dos ciudades y dos países.

Un reto deportivo con un marcado carácter solidario. La carrera tiene, además, un importante componente solidario, ya que la iniciativa se desarrolla en apoyo de Feafes Salud Mental Coria y AOEx Coria, contribuyendo a dar visibilidad a la labor que ambas entidades realizan y haciendo que cada kilómetro recorrido tenga un significado especial.

Para el Ayuntamiento de Coria, esta iniciativa representa un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para estrechar relaciones, fomentar la solidaridad y trasladar los valores del hermanamiento más allá de los actos institucionales.

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha señalado que “esta carrera representa perfectamente lo que significa nuestro hermanamiento con Les Herbiers: amistad, compromiso, colaboración y la capacidad de trabajar juntos en iniciativas que implican a nuestros vecinos y que, además, tienen un fin solidario”.

Asimismo, ha querido agradecer la implicación de todos los participantes y de las personas que hacen posible esta iniciativa, destacando especialmente el esfuerzo de los nueve corredores franceses y nueve españoles que están afrontando el recorrido.

La alcaldesa de Coria y el alcalde de Les Herbiers. / Cedida

“Cada kilómetro que recorren es un kilómetro que acerca Les Herbiers a Coria. No estamos hablando solamente de una carrera, sino de un camino compartido que representa nuestros vínculos y que culminará con su llegada a nuestra ciudad”, añadió.

Coria espera a los corredores el 19 de septiembre. El recorrido se prolongará durante los próximos días hasta alcanzar Coria, donde está prevista la llegada de los participantes el próximo sábado, 19 de septiembre, a partir de las 18.00 horas en la plaza de la Paz. La ciudad de Coria se prepara así para recibir a los corredores y celebrar junto a ellos el final de un reto que pretende dejar constancia, una vez más, de que el hermanamiento entre ambas ciudades es un vínculo vivo, activo y basado en las personas.

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Desde Les Herbiers hasta Coria, los 1.363 kilómetros representan mucho más que una distancia: son un recorrido de amistad, solidaridad y hermanamiento.